Video: Corona: Die Regierung setzt auf mehr Eigenverantwortung

Keine neuen Gesetze und Verordnungen - darauf einigte sich die Regierung am Mittwoch bei ihrem ersten regulären Ministerrat nach der Sommerpause. Vielmehr setze man in der Coronapandemie im Herbst auf die Eigenverantwortung der österreichischen Bevölkerung, verkündete Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch bei der Pressekonferenz: "Wir sehen Licht am Ende des Tunnels."

Dieses Video liegt auf YouTube