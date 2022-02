Ab 19. Februar gilt 3G statt 2G, am 5. März folgt dann der große Tag der Öffnung: Nachdem der Gecko-Krisenstab vorab grünes Lichtgegeben hatte, kündigte die türkis-grüne Bundesregierung am Mittwoch weitgehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen an.

