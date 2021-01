Video: Corona-Lockdown nach Oppositionsblockade bis 24. Jänner - Anschober gibt Erklärung ab

Der Lockdown in Österreich wird de facto um eine Woche verlängert. Angesichts der am Sonntag angekündigten Blockade der Opposition entfällt die Möglichkeit des "Freitestens". Das bestätigten am Montag Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wie auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Damit werden Handel, Gastronomie und Tourismus und wohl auch die Schulen erst am 25. Jänner öffnen können. Um 13.30 Uhr will Anschober nach einem Gespräch mit den Clubobleuten der Parlamentsparteien ein Statement abgeben. Hier zu sehen im Livestream.

