Video: Corona - Regierung gibt Öffnungsschritte ab 17. Mai bekannt

Der nächste Öffnungsschritt in der Corona-Krise startet am 17. Mai mit dem Vollbetrieb an den Schulen. Zwei Tage später werden Gastronomie, Tourismus und Veranstaltungen etwa im Kulturbereich wieder möglich sein. Das teilte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einem Pressegespräch nach einem Gipfel von Bund, Ländern, Sozialpartnern und Experten mit. Die Öffnungsschritte werden von Sicherheitskonzepten begleitet.

