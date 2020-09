Video: Corona: Regierung verschärft Maßnahmen bei Feiern - Ampel leuchtet für die Stadt Salzburg gelb

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat die Bundesregierung am Donnerstag weitere Verschärfungen in der Gastronomie verkündet. Bei privaten Feiern und Veranstaltungen indoor sind künftig nur noch maximal zehn Personen zulässig. In der Gastronomie kommt die MNS-Pflicht auch für Gäste. Konsumation ist nur noch im Sitzen erlaubt. Die Stadt Salzburg wird bei der Corona-Ampel auf gelb geschaltet.

