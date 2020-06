Video: Corona - Salzburger Festspiele sind für Haslauer "eine Gratwanderung"

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hält eine "gemeinsame Linie" aller Bundesländer zu den Strafen für Verstöße gegen Coronaregeln für "sinnvoll". Er will sich, wenn er am 1. Juli den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz übernimmt, um eine solche bemühen, sagte er Montag in der "ZiB2". Die Situation in Salzburg nach den Rotary Club-Infektionen sieht er "gut im Griff".

