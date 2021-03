Wo die Lage in Österreich besonders ernst sei, solle die "Notbremse" gezogen werden können, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober bereits im Vorfeld des Coronagipfels am Montag. Auch die Experten sprachen sich entschieden gegen Lockerungen aus. Um 18 Uhr will die türkis-grüne Bundesregierung weitere Schritte bekanntgeben.

