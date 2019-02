Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Mittwochabend in den Wiener Kursalon Hübner geladen, um über "Islamischen Antisemitismus" zu diskutieren. Während Publizist Henryk M. Broder am Podium von einem "unlösbaren Problem" sprach, gab sich Strache kämpferisch: "Aufgeben tut man einen Brief", sagte der FPÖ-Chef und kündigte weitere Schritte gegen den politischen Islam an.

Dieses Video liegt auf YouTube