Österreich ist stark in der Versorgung, aber auch teuer und nicht immer effizient. Wie lange können wir uns diese Dynamik leisten - und was kommt in den nächsten Jahrzehnten auf uns zu? Ein Doppelinterview mit EcoAustria-Chefin Monika Köppl-Turyna und Martin Schenk von der Armutskonferenz.

Beim Thema Sozialstaat gibt es oft zugespitzte Meinungen. Von der sozialen Hängematte ist die Rede, aber auch von Menschen, die zu wenig Hilfe bekommen. Das wollen die SN gerne einem Realitätscheck unterziehen und fragen Ökonomin Monika Köppl-Turyna und Martin Schenk, Mitbegründer der Armutskonferenz: Wo steht der Sozialstaat heute und was hat die Pandemie sichtbar gemacht? Was sind die größten Baustellen und Stärken des österreichischen Sozialsystems? Köppl-Turyna: Der Sozialstaat hat vor allem die Rolle des Versicherers: Wir sorgen dafür, ...