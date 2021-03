Video: Deutschland widerspricht Kurz bei Impfstoff-Verteilung

Deutschland ist der Kritik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der unterschiedlichen Impfstoff-Verteilung in der EU entgegengetreten. Der Grund sei, dass Mitgliedsstaaten die ihnen zustehenden Mengen nicht vollumfänglich abnehmen, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin. In diesem Fall könnten andere Staaten diese Dosen aufkaufen. Kurz hatte zuvor von einem "Basar" gesprochen und die Vermutung von Nebenabsprachen von Staaten mit Pharmafirmen geäußert.

Dieses Video liegt auf YouTube