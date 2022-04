Video: Doskozil nach WKStA-Verfahrenseinstellung "froh"

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist erfreut über die Einstellung des WKStA-Verfahrens zu mutmaßlichen Falschaussagen im Commerzialbank-U-Ausschuss: "Persönlich bin ich froh und bestätigt." Bei einer Stellungnahme forderte er in diesem Zusammenhang eine Stärkung der Justiz und kündigte aufgrund jüngster ÖVP-Vorwürfe zu einer Sonderausgabe der eingestellten Wochenzeitung "BF" rechtliche Schritte und ein Verbot von Spenden an politische Parteien im Burgenland an.

