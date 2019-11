Wiens Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn hält trotz des Vorstoßes der Amazonas-Synode am Zölibat fest. Die Grundform des priesterlichen Dienstes in der römisch-katholischen Kirche bleibe weiterhin die Ehelosigkeit, sagte Schönborn zum Vorschlag der Synode, wegen des herrschenden Priestermangels in der brasilianischen Region auch verheiratete Männer zu Priestern zu weihen.

Dieses Video liegt auf YouTube