Video: Erste Ergebnisse der Kärntner Bürgermeister-Stichwahlen

In 28 Kärntner Gemeinden hat es am Sonntag Stichwahlen um das Bürgermeisteramt gegeben. Nach dem Wahlschluss um 16 Uhr trafen erste Resultate ein, dabei gab es durchaus Überraschungen. So verloren in Kirchbach und Irschen sowie in Steuerberg drei Langzeitbürgermeister ihr Amt. Neben der Landeshauptstadt Klagenfurt wurde auch in den Bezirksstädten Spittal an der Drau und Hermagor gewählt. In Klagenfurt wurde mit einem vorläufigen Ergebnis bis 19 Uhr gerechnet.

