Der frühere Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) kritisiert die von der ÖVP geplante Rückkehr zu Gegengeschäften bei Rüstungsdeals. Er hatte als Minister den Verzicht auf Gegengeschäfte verfügt und sieht sie weiter als "Einfallstor für Korruption", so Doskozil am Donnerstag im Eurofighter-U-Ausschuss. Im Vorfeld sorgten Vorwürfe gegen Edwin Wall für einen Konflikt in der Opposition.

Dieses Video liegt auf YouTube