Video: Eurofighter - Tanner legt sich weiter nicht fest

Verteidigungsminister Klaudia Tanner (ÖVP) legt sich weder in der Frage, wie es mit den Eurofightern weiter geht, noch zum Ersatz der veralteten Saab 105 fest. Im "ZiB2"-Interview am Mittwoch betonte sie erneut, dass ihr Ressort in der Causa Eurofighter die "Interessen Österreichs mit Nachdruck vertreten" werde und "alle Optionen", auch eine Rückabwicklung des Kaufvertrags, "am Tisch liegen".

