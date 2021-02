Video: Ex-Korruptionsstaatsanwältin machte sich im U-Ausschuss Luft

Mit einem verbalen Befreiungsschlag hat am Mittwoch im Ibiza-Untersuchungsausschuss die Befragung einer ehemaligen Korruptionsstaatsanwältin in der Causa begonnen. Es habe einfach zu viele "Störfeuer" gegeben, berichtete Christine Jilek, die nach 13 Jahren in ihrer Funktion das Handtuch geworfen hatte. Zuvor hatte jener Anwalt beharrlich die Auskunft verweigert, der eine Schlüsselfigur bei der Erstellung des Ibiza-Videos sein soll.

