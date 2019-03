Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will den Ausbau der ganztägigen Schulformen auf neue Beine stellen und künftig auch Horte und Ferienbetreuung fördern. Als Anreiz für die Gemeinden will sich der Bund zudem an den Personalkosten beteiligen. Insgesamt sollen von 2020 bis 2022 rund 203 Mio. Euro fließen, statt für derzeit 33 soll es dann für 40 Prozent der Pflichtschüler Angebote geben.

Dieses Video liegt auf YouTube