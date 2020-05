Video: Faßmann will Feinabstimmung bei Maturabewertung

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will in den nächsten Wochen eine Art "Feintuning" bei der künftigen Benotung der Matura vornehmen. Fix ist: "Die Einbeziehung der Zeugnisnoten bleibt erhalten", so der Minister zur APA. Manche Schüler hatten ihre Arbeit mehr oder weniger leer abgegeben haben, weil sie aufgrund ihrer guten Noten im Abschlusszeugnis ohnehin die Reifeprüfung geschafft haben.

