Video: FPÖ-Chef Herbert Kickl klagt und präsentierte negativen Corona-Antikörpertest

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Freitag in einer als "persönliche Erklärung" titulierten Stellungnahme einen negativen Antikörpertest präsentiert - als Beleg dafür, dass er weder gegen Corona geimpft noch nach einer SARS-CoV-2-Infektionen genesen ist. Kickl trat nach eigenem Bekunden den Beweis deshalb an, um gegenteilige Gerüchte zu entkräften.

