Der nach mehrmaliger Verschiebung am 23. Dezember vorgelegte Historikerbericht will die "dunklen Flecken" der FPÖ beleuchten. Dazu angetreten war eine Reihe von FPÖ-nahen Wissenschaftern, aber auch einige parteiferne. Sie spannten einen Bogen vom FPÖ-Vorgänger VdU über das "Liedgut des Farbstudententums" bis hin zu den sogenannten "Einzelfällen" in der FPÖ.

Dieses Video liegt auf YouTube