Video: FPÖ-LH-Stellvertreter Haimbuchner wegen Covid-19 im Spital

Der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner, der vor einer Woche coronapositiv getestet worden war, hat sich am Donnerstag "auf Anraten seines Arztes" ins Linzer Kepler-Uniklinikum begeben. Es handle sich "um eine ärztliche Vorsichtsmaßnahme aufgrund des Verlaufs seiner Coronainfektion", informierte die Landespartei in einer Presseaussendung am Vormittag.

