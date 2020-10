Video: Frau von Novomatic-AR-Chef kritisierte Medien im U-Ausschuss

Die Frau von Novomatic-Aufsichtsratschef Bernd Oswald, Tina, hat am Dienstag im Ibiza-U-Ausschuss kritisiert, dass sie als Privatperson namentlich in Medien genannt werde. Das habe dazu geführt, dass fremde Personen Fotos vom Haus und den Kindern gemacht hätten, so die Auskunftsperson. Sie ist die Großnichte von Novomatic-Gründer Johann Graf und war als Juristin dem Büro von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) dienstzugeteilt.

