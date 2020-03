Da viele Eltern als Personal in Spitälern, bei der Rettung oder der Polizei gebraucht würden, sollen jene Schulen, wo Bedarf angemeldet wird, auch in den Osterferien offen haben. Das berichtete Ö1 am Samstag. Auch das Land Salzburg hofft auf die freiwillige Betreuung durch die Lehrer und Lehrerinnen.

