Video: "Frivole" Teuerungsdebatte zum Parlamentsauftakt

Das neue Parlamentsjahr hat am Mittwoch trotz herbstlicher Außentemperaturen recht hitzig begonnen: Im Rahmen einer "Aktuellen Stunde" der SPÖ zu Auswirkungen der Inflation auf Pensionisten schenkten sich die Fraktionen gegenseitig ordentlich ein, was mehrere Ordnungsrufe zur Folge hatte. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) kritisierte es als "frivol", zu behaupten, dass die Zahlungen der Regierung nichts nutzen. Bei der Pensionserhöhung will er auch aufs Budget achten.

Dieses Video liegt auf YouTube