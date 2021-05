Video: Früherer ÖVP-Chef Mitterlehner kritisiert Kurz - "er hat sich selbst die Absolution erteilt"

Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner übt Kritik an seinem Nachfolger als ÖVP-Chef Sebastian Kurz. "Es fehlt an Respekt gegenüber demokratischen und rechtlichen Institutionen", warf er ihm in der "Süddeutschen Zeitung" vor. Sollte Kurz wegen Falschaussage angeklagt werden, rät er ihm, "sein Amt ruhen zu lassen, bis die Angelegenheit entschieden ist". Die ÖVP schickte indessen ihre Bünde aus, um Geschlossenheit zu zeigen. Auch ÖVP-Urgestein Andreas Khol verteidigte Kurz.

Dieses Video liegt auf YouTube