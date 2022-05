Video: Fuchs und Pilnacek als Auskunftspersonen im U-Ausschuss

Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss hat am Dienstag mit der Befragung des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, seine Arbeit fortgesetzt. Die Opposition sieht in ihm wie auch im zweiten Zeugen des Tages - dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek - Proponenten eines türkisen Netzwerkes innerhalb der heimischen Justiz. Fuchs wies das zurück: "Ich gehöre keiner Partei an, ich bin kein Mitglied eines wie immer gearteten Netzwerkes."

