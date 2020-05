Ab 15. Juni muss der Mund-Nasen-Schutz nur noch in Ausnahmefällen angelegt werden. Die Schüler werden vielleicht sogar schon unmittelbar nach Pfingsten von der Maskenpflicht befreit. In den Wirtshäusern werden auch wieder größere Gruppen zugelassen. Die frühe Sperrstunde wird bald Geschichte sein. Das gab die Regierung am Freitag bekannt.

