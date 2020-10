Video: Grasser für Staatsanwälte zweifelsfrei schuldig

Die beiden Staatsanwälte im Grasser-Korruptionsprozess haben am Dienstag ihr Schlussplädoyer im Marathonverfahren gehalten. In den fast drei vergangenen Jahren habe die Verteidigung "Nebelgranaten" geworfen und Ablenkungsmanöver ausgeführt, doch es gebe keinen Zweifel: "Tatsächlich ist Grasser im Sinne der erhobenen Vorwürfe schuldig", sagte Oberstaatsanwalt Alexander Marchart am 166. Verhandlungstag.

Dieses Video liegt auf YouTube