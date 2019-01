Am 73. Tag im Grasser-Prozess geht es um die Villa des zweitangeklagten Walter Meischberger, die dieser räumen musste, nachdem er sie als Besicherung für seine Steuerschuld verwendete. Hierbei hat Meischberger durch falsche Angaben die Exekution um zweieinhalb Jahre hinausgeschoben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Meischberger betonte am Mittwoch, er sei das Opfer, nicht der Täter.

