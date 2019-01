Am 74. Tag des Grasser-Prozesses wurde, so wie am Mittwoch, die Causa um den angeklagten Prozessbetrug von Walter Meischberger rund um seine Villa in Döbling behandelt. Der frühere FPÖ-Generalsekretär und spätere Lobbyist pochte darauf, dass er die Villa nie habe verkaufen wollen - obwohl er einen Kaufvertrag unterzeichnet hatte. Er habe "außerbücherliches Eigentum" gehabt, so Meischberger.

