Video: Grasser-Verteidiger fordern Freispruch für Ex-Finanzminister

Im Finale des Grasser-Prozesses waren am Mittwoch die Verteidiger mit ihren Schlussplädoyers am Wort. Überraschungen blieben aus, die Anwälte von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seinem Trauzeugen Walter Meischberger forderten Freisprüche, und auch die Anwälte der meisten anderen Angeklagten pochten auf die Unschuld ihrer Klienten. Teilgeständig sind nur zwei der 15 Angeklagten. Der Prozess wird am Donnerstag mit den "Letzten Worten" der Angeklagten fortgesetzt.

