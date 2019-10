Von Medien abgeschirmt trifft sich am Dienstag der Parteivorstand der Grünen, um den Erfolg bei der Nationalratswahl und die dadurch entstandene Option einer Koalition mit der ÖVP auszuloten. Beraten wird dem Vernehmen nach am Nachmittag und Abend. Über Ergebnisse will Bundessprecher Werner Kogler am Mittwoch in einer Pressekonferenz informieren, sagte Wahlkampfleiter Thimo Fiesel der APA.

Dieses Video liegt auf YouTube