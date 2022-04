Video: Historischer Sonderlandtag in Vorarlberg

Die Turbulenzen rund um den Vorarlberger ÖVP-Wirtschaftsbund haben zur Einberufung des ersten Sonderlandtags in der Geschichte des Bundeslands geführt. Auf Verlangen von elf Mandataren der FPÖ, der SPÖ und der NEOS wird am Montag die Causa im Parlament diskutiert. Als Basis dient die Anfrage der Oppositionsparteien an Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP): "Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem ÖVP-Parteispendenskandal?" Es wird eine scharfe Auseinandersetzung erwartet.

