Video: Hofer bat Bundespräsident um Entlassung der Regierung

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch bei einem Vier-Augen-Gespräch um die Entlassung der türkis-grünen Bundesregierung gebeten. "Diese Regierung ist am Ende. Sie führt Österreich nicht aus der Krise, sie führt die Krise durch Österreich", sagte Hofer vor dem Treffen mit Blick auf die Corona-Politik. Gleichzeitig sprach er auch koalitionsinterne Konflikte, vor allem infolge der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel, an.

Dieses Video liegt auf YouTube