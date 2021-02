Video: Hofer bittet Bundespräsident um Entlassung der Regierung

FPÖ-Chef Norbert Hofer will am Mittwoch bei einem Termin bei Bundespräsident Alexander van der Bellen diesen um die Entlassung der türkis-grünen Bundesregierung bitten. "Diese Regierung ist am Ende. Sie führt Österreich nicht aus der Krise, sie führt die Krise durch Österreich", sagte er mit Blick auf die Corona-Politik. Gleichzeitig sprach er auch koalitionsinterne Konflikte, vor allem infolge der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), an.

Dieses Video liegt auf YouTube