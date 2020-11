Video: Hofer mit Rundumkritik gegen Corona-Maßnahmen der Regierung

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" kein gutes Haar an den Corona-Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung gelassen. Die Massentests lehne er ab, statt eines Lockdowns hätte es mit den Freiheitlichen ein "Wirtschaften mit Regeln" gegeben. Die Verteilung von teilweise offenbar minderqualitativen Masken an Alters- und Pflegeheime bezeichnete Hofer als "unfassbaren Skandal".

