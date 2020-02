Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft sind am Montag in die sechste Runde gegangen. Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zeigten sich vorsichtig optimistisch, dass es bald zu einer Einigung kommen könnte und bezifferten die Wahrscheinlichkeit mit etwa 50 Prozent. Beide Seiten stützten ihre Hoffnungen vor allem auf Bewegung beim Gegenüber.

