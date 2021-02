Video: Ibiza-Affäre: Wiener "Video-Anwalt" sagt vor dem Ausschuss aus

Der parlamentarische Ibiza-Untersuchungsausschuss startet am Mittwoch mit der Befragung einer der Schlüsselfiguren in der Causa: Jener Wiener Anwalt, der in die Vorbereitung der Aktion involviert gewesen und das brisante Material vor der Veröffentlichung mehreren Parteivertretern angeboten haben soll. Da der Mann selbst von der Staatsanwaltschaft als Verdächtiger geführt wird, dürfte er jedoch von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch machen.

