Video: Impfskeptiker MFG organisieren sich bundesweit

Die junge Partei "Menschen Freiheit Grundrechte" (MFG), die gegen die Coronamaßnahmen mobil macht und in Oberösterreich in den Landtag eingezogen ist, bereitet sich auf weitere Urnengänge vor. "Selbstverständlich" werde man bei der Nationalratswahl antreten, sagte Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Derzeit baue man Strukturen in allen Bundesländern auf, auch einige Ortsgruppen bestünden bereits, so Parteichef Michael Brunner.

