Video: Infrastrukturministerin Gewessler in Selbstisolation

Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich am Dienstag in Selbstisolation begeben. Wie ihr Büro mitteilte, hatte sie Kontakt mit einer potenziell Corona-infizierten Person und sei damit eine potenzielle K(ontakt)1-Person. In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden befindet sich Gewessler aktuell in Selbstisolation und wird getestet. Die wegen des Corona-Falls im Bundeskanzleramt durchgeführten Corona-Tests der anderen Regierungsmitglieder fielen negativ aus.

