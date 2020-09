Innenminister Nehammer wünscht sich einen neuerlichen Schulterschluss der Bevölkerung und strengere Maßnahmen in Wien.

Innenminister Karl Nehammer hat

strenge Kontrollen der Coronamaßnahmen durch die Polizei angekündigt. Was daraus geworden ist und wie er die Lage in Wien beurteilt, sagt er im SN-Interview.

Sie haben null Toleranz bei den Kontrollen der Coronaregeln ausgerufen. Was verstehen Sie darunter? Karl Nehammer: Wir haben festgestellt, dass es ein großes Problem in der Nachtgastronomie mit dem Einhalten der Sperrstunde, dem Konsumieren an der Bar oder dem Abstandhalten generell gibt. Ich habe daher mit dem Gesundheitsminister gemeinsam beschlossen, ...