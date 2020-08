Video: Jetzt LIVE: Innenminister liefert Details zum Synagogen-Angriff in Graz

Ein Syrer soll hinter der antisemitischen Attacke auf den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde in Graz stehen. Montagmittag treten Innenminister Karl Nehammer und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) vor die Presse, um über den Stand der Ermittlungen und Konsequenzen zu reden. Auch Elie Rosen, der Präsident der Jüdischen Gemeinde in Graz, nimmt an dem Pressegespräch teil.

