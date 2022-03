Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelobte am Dienstag den langjährigen Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) in der Wiener Hofburg als neuen Sozial- und Gesundheitsminister an. "Man braucht einen langen Atem", sagte Van der Bellen. Zu Mittag steht die offizielle Amtsübergabe von Wolfgang Mückstein an Johannes Rauch an, danach stellt sich der Neue dem Nationalrat vor.

Dieses Video liegt auf YouTube