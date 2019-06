Freundlich ist die Regierung von Kanzlerin Brigitte Bierlein am Montag von den politischen Parteien aufgenommen worden. Kritik gab es nur vereinzelt. Kardinal Christoph Schönborn wünschte dem Kabinett "Weisheit, Augenmaß, Mut und Gottes Segen". In diesen "turbulenten Zeiten" habe Österreich in Präsident Alexander Van der Bellen einen "Anker der Stabilität". "Dafür bin ich sehr dankbar", sagte er.

