Die ÖVP wird bei der EU-Wahl wieder mit Othmar Karas ins Rennen gehen. Parteichef Sebastian Kurz hat den langjährigen EU-Abgeordneten am Samstag via Twitter zum Spitzenkandidaten der Wahl am 26. Mai erklärt. Am zweiten Listenplatz folgt überraschend Innenstaatssekretärin Karoline Edtstadler. Die SPÖ sieht Karas als "pro-europäisches Feigenblatt" der ÖVP, die FPÖ warf ihm den Fehdehandschuh hin.

