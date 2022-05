Video: "Katastrophaler Absturz" Österreichs bei Pressefreiheit

Österreich entfernt sich weiter von der Gruppe der Staaten mit völlig freier Presse. Im am Dienstag veröffentlichen Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) ist es von Platz 17 auf 31 abgerutscht. RSF Österreich sprach von einem "katastrophalen Absturz". Während sich Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) das RSF-Bewertungssystem "genau ansehen" will, hagelte es Oppositionskritik an Türkis-Grün. Besorgt zeigte sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

