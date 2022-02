Video: Klubobmann Lindner ab Montag geschäftsführender SPÖ OÖ-Chef

Der bisherige Klubobmann Michael Lindner wird geschäftsführend ab Montag die Führung der SPÖ Oberösterreich von Birgit Gerstorfer übernehmen. Das wurde Dienstagabend einstimmig im Präsidium beschlossen. Gerstorfer bleibt noch bis zum Parteitag im September Landesrätin. Es wird auch einen Wechsel in der Landesgeschäftsführung geben. Bis zum 28. Februar will Linder einen Nachfolger für Georg Brockmeyer präsentieren, sagte er in der Pressekonferenz am Mittwoch.

