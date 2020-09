Video: Koalitionäre Kluft zu Flüchtlings-Aufnahme aus Griechenland

Die Kluft in der türkis-grünen Koalition wegen der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria hat sich auch am Samstag nicht verkleinert. Während Bundeskanzler Sebastian Kurz unterstrich, dass er einer Aufnahme ablehnend gegenübersteht und auf humanitäre Hilfe setzen will, erklärte Vizekanzler Werner Kogler, er setze weiter auf das Gespräch mit dem Koalitionspartner.

