Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger haben am Donnerstag ihren Antrittsbesuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen absolviert. Kogler erschien am Vormittag, Tipps für die Sondierungen mit der ÖVP bekam er dabei nicht. Mit Meinl-Reisinger schloss Van der Bellen am Nachmittag seine erste Gesprächsrunde mit den Chefs der künftigen Parlamentsparteien ab.

Dieses Video liegt auf YouTube