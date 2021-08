Video: Kurz nimmt in Berlin Abschied von Merkel

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Dienstag zu Besuch bei Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die CDU-Politikerin will nach der Bundestagswahl Ende September nach 16 Jahren ihr Amt aufgeben. Im Mittelpunkt dieses Abschiedstreffens wird wohl die aktuelle Lage in Afghanistan stehen. Weiters wird Kurz im Rahmen des CDU-Wirtschaftstages vom CDU-Wirtschaftsrat mit der "Gedenkmünze Ludwig Erhard in Gold" ausgezeichnet.

Dieses Video liegt auf YouTube